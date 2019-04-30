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Правительство сочло излишним засекречивание всех закупок оборонзаказа

22:14, 30.04.2019
Правительство сочло излишним засекречивание всех закупок оборонзаказа
Фото: aviastar-sp.ru

Правительство выступило против возможного засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа, сообщает РБК.

С инициативой подобного законопроекта выступил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. Правительство предлагает доработать проект поправок в закон, который предполагает закрыть информацию о закупках, связанных с гособоронзаказом. В тоже время правительство соглашается засекретить сведения о ряде закупок.

Напомним, ранее управление ФСБ по Пермскому краю выдало ПАО «Мотовилихинские заводы» новую лицензию на работу с гостайной. Это позволит компании и дальше работать с гособоронзаказом и производить вооружение и военную технику.

Компания получила лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гостайны.

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