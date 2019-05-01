МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 2 и 3 мая

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 9 часов 2 мая до 18 часов 3 мая.

По информации Гидрометцентра РТ, днем 2 мая, ночью и днем 3 мая местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается сильный южный ветер до 17—22 м/с (в Казани 15—20 м/с), сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный умеренный. Днем максимальные температуры воздуха — от 10 до 15°С.

