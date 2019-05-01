1 мая в Татарстане прогнозируют +15°С

! мая на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер западный умеренный. Днем максимальные температуры воздуха составят от 10 до 15°С тепла.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

По его словам, в большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные мая температура воздуха составит от +17 до +19°С. На северо-западе — по ночам ожидается +1...+6 °С, днем до +17°С.



