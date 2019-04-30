В КФУ прошел студенческий марш Победы

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В Казани прошел студенческий марш Казанского федерального университета, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Маршрут составляет около 1 км. Студенты и военная техника прошли от площади 1 Мая до главного здания КФУ, где состоялся торжественный митинг. Он собрал около 5 тыс. человек.

«Мы, ветераны, никогда не думали о том, чтобы встретиться здесь через 74 года», — сообщил на митинге Герой Советского Союза Борис Кузнецов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане по состоянию на 17 апреля проживают 38 тыс. 642 ветерана Великой Отечественной войны.

