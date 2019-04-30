ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем выборов
Центральная избирательная комиссия Украины официально назвала Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,22% голосов избирателей. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко, получил 24,45% голосов, передает «РИА Новости».
Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля. После результатов exit poll действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение.
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