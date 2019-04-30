Гуаидо заявил о готовности армии Венесуэлы помочь в свержении Мадуро
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро.
«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — написал Гуаидо на своей странице в Twitter.
По словам главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, армия страны приняла «верное решение» и готова «развернуть силы, чтобы добиться прекращения узурпации».
Ранее Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро.
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