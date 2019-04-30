На «Казаньоргсинтезе» проверили готовность персонала к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

На территории завода бисфенола А ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись плановые учения по промышленной безопасности. На них отрабатывалось взаимодействие персонала предприятия и специальных служб при локализации и ликвидации возможных аварийных разливов нефтепродуктов. Учения прошли в рамках постоянной подготовки персонала к обеспечению промышленной безопасности на ПАО «Казаньоргсинтез».

Площадкой для учений стал резервуарный парк цеха 401 завода бисфенола А. В них приняли участие персонал и нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) цеха 401, пожарные подразделения (части ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»), территориальный отряд газоспасательной службы (ТОГСО), ЧОП «Кеннард», сотрудники медсанчасти, а также работники других служб и подразделений ПАО «Казаньоргсинтез». В общей сложности было задействовано более 40 человек и 15 единиц техники.

За учениями наблюдали представители Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, члены исполнительной дирекции предприятия входящие в КЧС и ПБ, руководители структурных подразделений ПАО «Казаньоргсинтез».

Согласно сценарию учений, злоумышленник вывел из строя нижнюю арматуру резервуара. Произошел разлив жидкости. Группа быстрого реагирования ЧОП «Кеннард» обнаружила и задержала злоумышленника. Параллельно на место аварии выдвинулись звено НАСФ, газоспасатели, медики и пожарные. Спасатели НАСФ провели разведку местности, а также нашли и эвакуировали пострадавшего. Газоспасатели и пожарные устранили причину аварии и минимизировали риски ее последствий. В процессе учений пожарные также продемонстрировали возможности отряда по спасению пострадавших с высоты. Медики доставили пострадавшего в медсанчасть предприятия. После этого НАСФ и газоспасатели собрали загрязненный грунт, а также смесь пены, воды, бензола и отправили на утилизацию.

— Ликвидация разливов нефтепродуктов — это одна из самых сложных аварийно-спасательных операций, — отметил наблюдавший за учениями полковник внутренней службы Константин Чанышев, врио заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по РТ по государственной противопожарной службе. — Сегодня руководящий состав «Казаньоргсинтеза», личный состав всех штатных и нештатных аварийно-спасательных, пожарных формирований показали высокий уровень подготовки. Разработаны все организационно-планирующие документы: каждый цех, каждый участок имеет разработанный план локализации аварийных ситуаций, который расписан детально, с учетом физико-химических свойств веществ, которые применяются на производстве. Очень четко продемонстрирована система обнаружения внештатных ситуаций, четко отдавались распоряжения, соблюдался алгоритм действий по ликвидации аварийной ситуации. И, конечно, высокая оценка действий нештатных формирований. Это люди, которые в обычной жизни занимаются производством, но в случае внештатной ситуации готовы выполнить задачи по аварийно-спасательным работам.

Константин Чанышев также отметил высокий уровень технической оснащенности штатных формирований пожарных и газоспасателей, работающих на территории предприятия.

— Мы еще раз убедились, что на «Казаньоргсинтезе» большое внимание уделяется своевременному обновлению техники. И у газоспасателей, и у пожарной охраны — только современная техника, которая позволяет решать все задачи, — добавил он.