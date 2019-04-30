Татнефть в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 35%

Фото: пресс-служба «Татнефти»

ПАО "Татнефть" за I квартал 2019 года получила чистую прибыль в размере 50,3 млрд рублей, что на 35% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

Выручка компании за январь-март текущего года выросла на 23,6% — до 205,2 млрд рублей.

Себестоимость в первом квартале увеличилась на 17,5% — до 121,5 млрд рублей, валовая прибыль — на 33,6%, до 83,6 млрд рублей, говорится в отчете.

Кроме того, "Татнефть" получила прибыль от продаж в размере 69,7 млрд рублей (+38,6%). Прибыль до налогообложения составила 65 млрд рублей, увеличившись на 37,1%.



Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды всю чистую прибыль по РСБУ за 2018 год — 197,5 млрд рублей.

