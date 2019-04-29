Казанский суд прекратил дело топ-менеджеров «Интехбанка» за сроком давности

Фото: "Реальное время"

Не стал выносить обвинительный приговор признавшимся в преступлении экс-руководителям «Интехбанка» сегодня Вахитовский суд Казани. Их дело было прекращено в связи с истечением двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, ходатайство о прекращении дела было заявлено защитниками бывшего председателя правления «Интеха» Марселя Зарипова и его бывшего заместителя Елены Наумовой. Сами подсудимые на процессе заявили — вину в неправомерных действиях при банкротстве признают, гражданский иск на 873,6 млн рублей — нет.

В прениях гособвинитель сначала предложил для каждого из банкиров уголовный штраф в 100 тысяч рублей, а затем попросил освободить их от наказания за сроком давности.