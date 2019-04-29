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Казанский суд прекратил дело топ-менеджеров «Интехбанка» за сроком давности

16:56, 29.04.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 4
Казанский суд прекратил дело топ-менеджеров «Интехбанка» за сроком давности
Фото: "Реальное время"

Не стал выносить обвинительный приговор признавшимся в преступлении экс-руководителям «Интехбанка» сегодня Вахитовский суд Казани. Их дело было прекращено в связи с истечением двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, ходатайство о прекращении дела было заявлено защитниками бывшего председателя правления «Интеха» Марселя Зарипова и его бывшего заместителя Елены Наумовой. Сами подсудимые на процессе заявили — вину в неправомерных действиях при банкротстве признают, гражданский иск на 873,6 млн рублей — нет.

В прениях гособвинитель сначала предложил для каждого из банкиров уголовный штраф в 100 тысяч рублей, а затем попросил освободить их от наказания за сроком давности.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17:09
    Начала время тянули, теперь срок давности. Потерпевших нет, потому что вкладчики не потерпевшие. Молодцы! Можно вывести из банка 15 млрд, и остаться с чистой совестью. Удивительная страна!
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  • Анонимно 17:14
    Басманный т.е. Вахитовский суд даёт понять успевайте ребята ограбить народ. Сами видите вам за это ничего не будет.
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  • Анонимно 17:24
    Реальное время комментарии не пропускает.
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  • Анонимно 17:32
    Не судебное заседание, а цирковое представление. Тысячи вкладчиков ИнтехБанка, которых не признают пострадавшими, обворованы на 15 млрд., остались ни с чем на улице! Притом эти два «удащника» вину-то ведь признали, а им бац и статью смягчили. И оба-то они больные, дети маленькие тоже только у Зарипова. Беспредел! Судебно-правовой беспредел! Адвокаты подсудимых вели себя очень нагло по отношению к вкладчикам-слушателям. Можно быть чистым на бумаге, но слёзы наши отольются сполна! Это не тот случай, когда нельзя желать плохого, за 2,5 года нас, кредиторов 1 очереди, это жульничество подкосило всех по здоровью! Не надо врать, что эти двое не видели выгоды для себя! Кругом враньё, всё ещё вернётся бумерангом!
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