Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

Французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке.

Своей цели он достиг вчера вечером. В целом на пересечение океана у француза ушло 122 дня и девять часов, пишет "РИА Новости" со ссылкой на AFP.

Савен отправился в путешествие три метра длиной, два метра диаметром и весом в 450 килограмм. Он начал свое плавание от острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов, и достиг Карибского моря.

В будущем французский путешественник планирует пересечь пролив Ла-Манш вплавь.

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