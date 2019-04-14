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Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отпуск

19:22, 14.04.2019
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отпуск
Фото: pxhere.com

Россияне стали меньше экономить в путешествиях, сообщает сервис бронирования momondo, который провел опрос 23 тыс. человек из 22 стран.

Так, 24% российских туристов готовы выделить на летний отпуск от 50 до 100 тыс. рублей на семью, 20% — от 20 до 50 тыс. рублей, а 14% — от 7,5 до 20 ты. рублей. 13% опрошенных готовы потратить на путешествие от 100 до 150 тыс. рублей и только 7% — более 150 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

56% регулярно откладывают деньги на отдых, еще 38% ради накоплений на отпуск отказываются от походов в кафе и рестораны. Каждый десятый турист экономит на карте в спортклуб, а каждый седьмой — не пользуется платным контентом в интернете.

Ранее сообщалось, что в прошлом году россияне стали чаще путешествовать по стране вместо отдыха за границей.

Общество
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