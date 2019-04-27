Россия может ввести упрощенный порядок получения гражданства для украинцев

Президент Владимир Путин на пресс-конференции допустил введение упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Украины.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — цитирует российского лидера "RT.

Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

После этого глава ДНР Денис Пушилин поручил упростить пересечение границы с Россией.