Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече с членами правительства поручил упростить пересечение границы с Россией.

«Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России. Срок — до первого июня», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Украина в ответ уже обратилась в Совет безопасности ООН.