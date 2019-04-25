Эксперты дали оценку потерям сферы туризма Шри-Ланки из-за взрывов

В этом году индустрия туризма Шри-Ланки может потерять до $1,5 млрд из-за произошедших недавно взрывов. Об этом сообщает газета Daily Financial Times со слов президента Ассоциации отелей Шри-Ланки (THASL) Саната Укватте, на издание ссылается «Интерфакс».



По его данным, после инцидентов в стране было отменено много бронирований отелей, и отмены продолжаются.



Отмечается, что индустрия туризма является третьим по величине источником дохода для Шри-Ланки.

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов. По последним данным, общее число жертв трагедии достигло 359 человек.

После этого несколько российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку после рекомендаций МИД РФ и Ростуризма не ездить в островное государство.