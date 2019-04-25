Новости общества

14:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение до 14 октября

13:29, 25.04.2019
В России продлили срок перехода на цифровое телевидение до 14 октября
Фото: pixabay.com

Правительство РФ перенесло срок перехода на цифровое телевидение в 21 регионе на 14 октября. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков, пишет ТАСС.

Список регионов, где перенесли срок перехода, не уточняется.

Напомним, с 15 апреля в России начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской областях и в ряде других субъектов РФ.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров