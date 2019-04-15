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В России стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание

06:00, 15.04.2019
В России стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание
Фото: pixabay.com

В России с 15 апреля начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской области и в ряде других субъектов РФ.

Всего в 2019 году 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Первый этап начался 11 февраля.

Напомним, ранее Минкомсвязи РФ попросило регионы подготовиться к отключению аналогового ТВ.

ТехнологииТелекоммуникацииОбщество
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