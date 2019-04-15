В России стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание

В России с 15 апреля начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской области и в ряде других субъектов РФ.

Всего в 2019 году 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Первый этап начался 11 февраля.

Напомним, ранее Минкомсвязи РФ попросило регионы подготовиться к отключению аналогового ТВ.