Ким Чен Ын: встреча с Путиным поможет урегулированию на Корейском полуострове

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что их переговоры помогут развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Встреча лидеров двух государств проходит во Владивостоке в четверг, 25 апреля. По словам Ким Чен Ына, дружественные отношения КНДР и России имеют глубокие корни.

«Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и обменяться мнениями», — цитирует ТАСС северокорейского руководителя.

Путин в ответ выразил надежду, что встреча принесет содержательный обмен мнениями.

Напомним, вчера Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию. Ранее сообщалось, что главу КНДР во Владивостоке покормят пельменями и икрой.