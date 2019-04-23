Минниханов предложил доработать художественное оформление башни «Тюбетей Tower»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании инвестиционного совета Татарстана предложил доработать проект башни «Тюбетей Tower».

По его словам, проект должен быть доработан в части художественного оформления башни, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что возле стадиона «Казань Арена» может появиться башня «Тюбетей Tower». Ее построит бизнесмен, директор пермского парка имени Горького Рашид Габдуллин. Башня будет представлять из себя смотровую площадку высотой 95 метров с прозрачным полом и экстремальными аттракционами. наверху башни будет конструкция в виде большой тюбетейки. Стоимость проекта оценивается в 300—350 млн рублей. Срок реализации — 2,5 года.

