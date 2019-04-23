СМИ: ВТБ планирует направить на дивиденды 27 млрд рублей

Руководство ВТБ планирует направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО. По предварительным оценкам, это составит 27 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше прошлогоднего показателя.

Обсуждение размеров дивидендов по итогам прошедшего года продолжается, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Минфин РФ еще не представил своих окончательных предложений.

Согласно отчетности ВТБ, чистая прибыль банка по МСФО достигла 178,8 млрд рублей, а по РСБУ 239,9 млрд рублей.

При этом годом ранее дивиденды кредитной организации составили 73% чистой прибыли по РСБУ за 2017 год, или 61% прибыли по МСФО. Их размер в абсолютном выражении достиг 73,5 млрд рублей.

Напомним, что правительство обязало госкомпании выплачивать дивиденды не менее 50% прибыли. Однако глава ВТБ Андрей Костин говорил о необходимости сделать исключение для банка из-за требований ЦБ.

Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах выплатить рекордные для России дивиденды в размере 361,3 млрд рублей.