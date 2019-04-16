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Греф: Сбербанк выплатит рекордные для финансового рынка РФ дивиденды

15:16, 16.04.2019
Греф: Сбербанк выплатит рекордные для финансового рынка РФ дивиденды
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о планах правления выплатить дивиденды в размере 361,3 млрд рублей. Это станет рекордной суммой дивидендов среди всех российских компаний.

Сбербанк планирует выплатить дивиденды по 16 рублей на акцию, пишут «Ведомости».

Доля дивидендов составит 43,45% от чистой прибыли банка по МСФО за прошлый год. В 2018 году выплаты по дивидендам Сбербанка превысили 259 млрд рублей.

ЭкономикаБанкиФинансы
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