Греф: Сбербанк выплатит рекордные для финансового рынка РФ дивиденды
Глава Сбербанка Герман Греф объявил о планах правления выплатить дивиденды в размере 361,3 млрд рублей. Это станет рекордной суммой дивидендов среди всех российских компаний.
Сбербанк планирует выплатить дивиденды по 16 рублей на акцию, пишут «Ведомости».
Доля дивидендов составит 43,45% от чистой прибыли банка по МСФО за прошлый год. В 2018 году выплаты по дивидендам Сбербанка превысили 259 млрд рублей.ЭкономикаБанкиФинансы
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