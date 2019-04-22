Погиб заведующий редакцией газеты «Вечерняя Казань»

Прошлой ночью в автокатастрофе погиб заведующий редакцией газеты «Вечерняя Казань» Ренат Зиганшин.

Ему было 43 года, 20 лет из которых он проработал в издании.

«В отличие от журналистов — авторов громких публикаций, его имя не было известно широкому кругу читателей «Вечерней Казани». Но для коллектива редакции Ренат был незаменимым. На его надежных плечах лежали все организационные и хозяйственные вопросы, любой из которых он решал оперативно, спокойно, без суеты, как настоящий мужчина», — говорится в сообщении на сайте «Вечерней Казани».



Напомним, 29 марта умер журналист казанской редакции «Коммерсанта» Андрей Смирнов.