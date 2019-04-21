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Радий Хабиров посадил деревья в Сибае

12:18, 21.04.2019
Радий Хабиров посадил деревья в Сибае
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в посадке деревьев в Сибае. Снимки он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Во время визита в город руководитель республики также представил 39 человек к государственной награде за ликвидацию последствий смога в карьере.

«Было очень приятно сегодня вручить заслуженные награды тем сибайцам, которые несколько месяцев жили только желанием сделать воздух для земляков чистым», — написал Хабиров.

Он подчеркнул, что жители Сибая смогли сплотиться в непростое время.

Напомним, ранее Хабиров заявил, что намерен показать себя работой, а не дебатами.

ОбществоВласть Башкортостан
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