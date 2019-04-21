Министр культуры Франции заявил, что большая часть Нотр-Дама спасена от риска разрушения
Министр культуры Франции Франк Риестер сообщил, что собор Парижской Богоматери удалось почти полностью спасти от разрушения после сильного пожара.
По его словам, были укреплены и стабилизированы особо слабые места, возникшие в результате пожара, в том числе северный и южный портал, а также часть западного портала.
«В своде есть еще несколько нестабильных точек. По ним работают специалисты Министерства культуры, строительные компании», — сказал министр в интервью телеканалу France 2.
Он добавил, что по завершении всех работ «собор будет спасен».
Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения.
Ранее сообщалось, что хранившаяся в Нотр-Даме русская икона не пострадала при пожаре.Общество
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