Министр культуры Франции заявил, что большая часть Нотр-Дама спасена от риска разрушения

Министр культуры Франции Франк Риестер сообщил, что собор Парижской Богоматери удалось почти полностью спасти от разрушения после сильного пожара.

По его словам, были укреплены и стабилизированы особо слабые места, возникшие в результате пожара, в том числе северный и южный портал, а также часть западного портала.

«В своде есть еще несколько нестабильных точек. По ним работают специалисты Министерства культуры, строительные компании», — сказал министр в интервью телеканалу France 2.

Он добавил, что по завершении всех работ «собор будет спасен».

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что хранившаяся в Нотр-Даме русская икона не пострадала при пожаре.