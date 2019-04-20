Марий Эл вошла в число регионов-лидеров по посещаемости театров

Республика Марий Эл оказалась среди регионов-лидеров по посещаемости театров в 2017 году.

Согласно данным Росстата, первое место занял Санкт-Петербург. В этом городе на тысячу человек населения пришлось 800 посетителей театров. Второе место заняла Москва (655).

В топ-5 вошли Севастополь (406), Марий Эл (395) и Новосибирская область (351).

Меньше всего посетителей театров зафиксировано в Республике Алтай (76) и Карачаево-Черкесии (87).

В среднем по стране уровень посещаемости театров составляет 269 человек на тысячу населения. С 2005 года этот показатель увеличился 1,5 раза, передает RT.

Напомним, что, по данным Росстата, Санкт-Петербург в 2017 году стал лидером среди регионов РФ по числу посетителей музеев.