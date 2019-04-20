Семейные доходы руководства Банка России выросли на 22,5% в 2018 году

Суммарные семейные доходы 18 руководителей Банка России в 2018 году увеличились на 22,5% по сравнению с 2017 годом и составили 841 млн рублей.

Самым богатым руководителем ЦБ стал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Вместе со своей супругой, работающей в сфере финансов, он заработал 94,2 млн рублей, что на 34% меньше, чем в 2017 году.

На втором месте по величине семейного дохода оказался зампред Владимир Чистюхин. Доход его семьи составил 90,5 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вместе со своим супругом, завкафедрой институциональной экономики ВШЭ Ярославом Кузьминовым заработали 88,3 млн рублей (+38,7% к 2017 году).

В топ-10 наиболее состоятельных руководителей по уровню семейного дохода также вошли первый зампред Ольга Скоробогатова (83,3 млн руб.), зампред Андрей Кружалов (48,2 млн руб.), первый зампред Ксения Юдаева (46 млн руб.), зампреды Руслан Вестеровский(44,6 млн руб.), Дмитрий Скобелкин (41,1 млн руб.) и Ольга Полякова (39,6 млн руб.), пишет "Коммерсант".

Ранее «Реальное время» писало, что лидером по семейным доходам среди депутатов ГД от Татарстана стала Альфия Когогина. Вместе с супругом она заработала 159,2 млн рублей.