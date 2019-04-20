На территории Крыма может появиться онлайн-банк

Власти Крыма ищут площадку для размещения онлайн-банка. Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, онлайн-банк будет создан наподобие «Тинькофф банка». Планируется, что будет использована дистанционная работа с помощью современных цифровых технологий.

«Дистанционное онлайн обслуживание, когда агенты условно в Феодосии, Керчи, Евпатории будут работать с предпринимателями, либо с помощью карт их обеспечивать кредитными ресурсами, либо на основе кредитных договоров», — цитирует Аксакова «РИА Новости».

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что республика добилась полной независимости от Украины.