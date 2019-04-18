Аксенов: Крым добился полной независимости от Украины

Крым добился за последние 5 лет полной независимости от Украины. Об этом сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов во время Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, независимость достигнута во всех отраслях, в том числе это касается энергетики, воды и безопасности.

«Мы сегодня полностью интегрировались в нашу родную страну Россию», — цитирует «РИА Новости» Аксенова.

Добавим, Ялтинский международный экономический форум проходит с 18 по 20 апреля.

Ранее Аксенов заявил, что намерен стимулировать местные органы власти фейковыми новостями о своих поездках.