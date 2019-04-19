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Россияне смогут ездить на Коста-Рику без виз

07:48, 19.04.2019
Россияне смогут ездить на Коста-Рику без виз
Фото: pixabay.com

25 мая вступает в силу межправительственное соглашение России и Коста-Рики о взаимной отмене виз.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней. Для россиян это право действует неоднократно, для костариканцев — в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В случае, если граждане этих стран захотят посетить другую на срок более 90 календарных дней или осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на ее территории, они должны будут получить визу.

Ранее сообщалось, что у россиян может появиться возможность посещать Турцию по внутренним паспортам.

Также президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей.

Общество
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