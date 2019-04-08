Кинологи заявили о необходимости обязательного экзамена для россиян, желающих завести собаку

В Федерации кинологов России предложили ввести обязательные тесты для людей, желающих завести собаку.

По мнению авторов инициативы, в основу многоступенчатого экзамена должны войти такие дисциплины, как зоопсихология, воспитание и дрессировка. Кинологи предлагают основываться на системе «техминимума» времен СССР, когда занятия для будущих собаководов проводили в отделениях ДОСААФ.

«Раньше без этого трудно было купить собаку, почти невозможно. Мы должны думать о собаках, но, если честно, мы же живем в обществе. Мы должны быть удобны окружающим», — цитирует главу российской кинологической федерации Владимира Голубева РЕН ТВ.

Предполагается, что таким образом получится значительно уменьшить число случаев, когда собаки нападают на людей.

Напомним, ранее МВД сократило список опасных пород собак в 5 раз.