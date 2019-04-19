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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +10°С

04:39, 19.04.2019
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +10°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 19 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -2°С до -7°С. Максимальная температура днем — от +5°С до +10°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 5—8 градусов выше нуля.

Общество Татарстан
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