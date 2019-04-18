Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Мосгордумы предложил установить «алкозамки» в такси

10:13, 18.04.2019 1
Глава Мосгордумы предложил установить «алкозамки» в такси
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил установить в автомобилях такси «алкозамки» для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.

Устройство не позволит завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик.

«К нам регулярно обращаются москвичи с предложением обязать устанавливать «алкозамки» в такси. Это действительно важный вопрос, поскольку сегодня все больше жителей и гостей нашего мегаполиса пользуются услугами такси», — цитирует ТАСС Шапошникова.

Напомним, в прошлом году в ГИБДД России предложили установить «алкозамки» на автомобилях.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:22
    А что вместо водителя при необходимости никто другой не сможет дыхнуть?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров