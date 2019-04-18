Глава Мосгордумы предложил установить «алкозамки» в такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил установить в автомобилях такси «алкозамки» для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.



Устройство не позволит завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик.

«К нам регулярно обращаются москвичи с предложением обязать устанавливать «алкозамки» в такси. Это действительно важный вопрос, поскольку сегодня все больше жителей и гостей нашего мегаполиса пользуются услугами такси», — цитирует ТАСС Шапошникова.



Напомним, в прошлом году в ГИБДД России предложили установить «алкозамки» на автомобилях.