На 40-м году жизни скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Российский журналист, корреспондент Первого канала Илья Костин скончался после продолжительной болезни. Ему было 39 лет.

«Беда, которая коснулась нас всех на Первом канале. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина», — говорится на сайте телеканала.

В 2003 году Костин перешел на Первый канал после закрытия ТВС. Он начал работать корреспондентом в информационных программах «Новости» и «Время». Костин вел репортажи из Чечни и Ирака, работал в президентском пуле.

