Краснодарское Минэкономики потребовало банкротства казанского «Ресторатора» за долг в 25 млн рублей

Министерство экономики Краснодарского края подало иск о банкротстве казанского ООО «Ресторатор» в Арбитражный суд Татарстана. Ведомство требует взыскать с компании почти 25,2 млн рублей.

Иск был подан 15 апреля, следует из материалов арбитража. Суть претензий не указана.

Согласно открытым данным, директором компании является Рустам Сайфутдинов. Уставный капитал составляет 11 тысяч рублей. Учредителями указаны ООО «Делай», ООО «Компания Миг» и ООО «Репласт».

«Ресторатор» зарегистрирован в 2006 году в Казани на улице Журналистов. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации».