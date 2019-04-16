UniCredit оштрафовали на $1,3 млрд за нарушение американских санкций

Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций.

С января 2007 года по декабрь 2011 года филиал банка в Германии провел более 2 тыс. платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая санкционные режимы против распространения оружия массового уничтожения и терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

Также в 2011—2012 годах UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфина США.