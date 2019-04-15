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Чувашия перешла на цифровое телевещание за 10 минут

15:59, 15.04.2019
Чувашия перешла на цифровое телевещание за 10 минут
Фото: pixabay.com

Чувашия сегодня полностью перешла на цифровое вещание. Отключение аналогового ТВ заняло 10 минут.

Как сообщает министерство информационной политики региона, до 2010 года 44% населения республики могла принимать не более 4 эфирных каналов, а теперь телезрители получат 20 каналов высокого качества, которые раньше были только в платных пакетах.

Напомним, что с сегодняшнего дня в России начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской области и в ряде других субъектов РФ.

ТехнологииОбщество
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