Чувашия перешла на цифровое телевещание за 10 минут

Чувашия сегодня полностью перешла на цифровое вещание. Отключение аналогового ТВ заняло 10 минут.

Как сообщает министерство информационной политики региона, до 2010 года 44% населения республики могла принимать не более 4 эфирных каналов, а теперь телезрители получат 20 каналов высокого качества, которые раньше были только в платных пакетах.

Напомним, что с сегодняшнего дня в России начался второй этап перехода с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

В соответствии с программой «аналог» отключат в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, Мордовии, Удмуртии, Новгородской, Кировской области и в ряде других субъектов РФ.