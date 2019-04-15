Российский стартап запустит «космический баннер» с рекламой Pepsi

Российский стартап StarRocket планирует запустить сверхмалые спутники с отражающим элементом, которые выстроятся в подобие рекламного билборда. Первым клиентом компании станет PepsiCo.

Такую рекламу можно будет увидеть в вечернем или ночном небе.

Представитель российского подразделения Pepsi Ольга Мангова подтвердила реальность этого сообщения.

Она рассказала, что на орбиту Земли планируется запустить рекламу в рамках кампании энергетического напитка Adrenaline Rush, направленную против стереотипов о геймерах.

Как пишет портал Futurism, стоимость восьми часов рекламы на орбите составит $20 тысяч.

StarRocket запустит спутники на высоту 400—500 км над Землей. Каждый из них будет представлять собой отдельный «пиксель». Площадь отражающей поверхности такого спутника составит 10 кв. м, а расстояние между ними — 100 м. Общий размер рекламы достигнет 103 кв. км, а площадь Земли, с которой будет видно билборд, — 50 кв. км.

Глава StartRocket Владилен Ситников уточнил, что испытания технологии прошли успешно, запуск намечен на 2021 год.