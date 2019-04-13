В Казани определилась победительница регионального этапа конкурса «Краса студенчества — 2019»
Обладательницей звания «Краса студенчества — 2019» признали студентку КНИТУ-КАИ Айлину Юсипову, сообщает ИА «Татар-информ».
Победительнице вручил награду, главную корону вечера, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
— Я благодарна министерству за это мероприятие, потому что именно они окрыляют, вдохновляют девушек, позволяют почувствовать себя особенными. Огромное спасибо! — призналась Айлина.
Звание «Краса Казани — 2019» присудили студентке Казанского кооперативного института. Второй «Красой студенчества» признали студентку Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Первой «Красой студенчества Татарстана» стала студентка Казанского государственного медицинского университета.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым