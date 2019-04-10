Facebook презентовал доработки в системе безопасности своих соцсетей

Компания Facebook представила доработки, которые направлены на обеспечение безопасности как в одноименной социальной сети, так и в сервисах Instagram и Facebook Messenger, сообщает телекомпания CNBC.

В Facebook появится общедоступный раздел, в котором каждый месяц будут появляться стандарты, касающиеся того, что разрешено, а что запрещено к публикации. В Instagram обновят алгоритм подбора публикаций. В Facebook Messenger появится специальный значок «проверенного аккаунта».

Напомним, ранее АНО «Цифровая экономика» предложила ограничить доступ Facebook, Twitter и Instagram к данным российских пользователей. При этом источники РБК утверждают, что предложение выдвинула Ассоциация участников рынка больших данных (объединяет Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком» и др.).



