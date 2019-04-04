Скончался режиссер Георгий Данелия

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера.

Напомним, что в конце февраля Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких. Он был направлен в реанимацию. Затем врачи приняли решение ввести режиссера в искусственную кому.

Спустя некоторое время жена режиссера рассказала, что Данелию вывели из комы, его состояние улучшилось.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова. Широкую известность ему принесла комедия «Я шагаю по Москве». Также он выступил режиссером фильмов «Афоня» (1975), «Мимино» (1977) и других.