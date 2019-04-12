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Пермская прокуратура добилась блокировки сайта с поэтапной инструкцией по сборке атомной бомбы

10:15, 12.04.2019
Пермская прокуратура добилась блокировки сайта с поэтапной инструкцией по сборке атомной бомбы
Фото: pixabay.com

Прокуратура Индустриального района Перми выявила интернет-сайт, где поэтапно описан процесс изготовления взрывного устройства.

Уточняется, что на ресурсе была размещена инструкция «Как сделать атомную бомбу у себя дома». В материале подробно описывалось изготовление взрывчатки, а также указывались необходимые материалы и процесс сборки.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием закрыть данный сайт. Решением Ленинского районного суда города требование было удовлетворено, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

После вступления в законную силу решения суда доступ к указанному сайту будет ограничен.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор нашел эффективный способ блокировки Telegram.

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