Пермская прокуратура добилась блокировки сайта с поэтапной инструкцией по сборке атомной бомбы

Прокуратура Индустриального района Перми выявила интернет-сайт, где поэтапно описан процесс изготовления взрывного устройства.

Уточняется, что на ресурсе была размещена инструкция «Как сделать атомную бомбу у себя дома». В материале подробно описывалось изготовление взрывчатки, а также указывались необходимые материалы и процесс сборки.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием закрыть данный сайт. Решением Ленинского районного суда города требование было удовлетворено, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

После вступления в законную силу решения суда доступ к указанному сайту будет ограничен.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор нашел эффективный способ блокировки Telegram.