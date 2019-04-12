Врач перечислила пять способов борьбы с аллергией на цветение

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как можно бороться с аллергией на цветение, сообщает «Вечерняя Москва».

Первый способ — отправиться в лабораторию и изучить, что именно вызывает аллергию, узнать, что может провоцировать перекрестную аллергию. Кроме того, Аплетаева предлагает взять отпуск на время цветения опасного аллергена. В качестве еще одного способа борьбы с аллергией подойдет ношение медицинской маски. Также от неприятных симптомов поможет прививка, правда, вакцинацию бессмысленно проводить в момент цветения. Пятый способ борьбы с аллергией — прием таблеток.

Напомним, ранее сообщалось, что первая в мире вакцина против аллергии на кошек, созданием которой совместно занимаются ученые России и Австрии, может появиться уже в 2019 году. Ректор Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. Сеченова Петр Глыбочко рассказал, что разработка ведется совместно с Венским медицинским университетом.