В Кировской области следователи выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки

9 апреля в квартире дома, расположенного в одном из поселков Подосиновского района Кировской области, было обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по региону.

Со слов 41-летней матери, она родила девочку дома, ребенок не подавал признаков жизни. Медперсонал больницы, где женщина состояла на учете, зная, что последняя отказалась от прохождения очередного медосмотра в марте, и понимая, что местная жительница уже должна родить, сообщил об этих фактах в полицию. Выехав по месту жительства женщины, полицейские обнаружили в квартире тело новорожденного ребенка. Проводится доследственная проверка.



