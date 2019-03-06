В Ульяновской области создадут новую систему государственного управления

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о создании новой системы государственного управления в виде администраций по важнейшим направлениям деятельности.

По его словам, исполнительная власть региона «постепенно уходит от устаревшей структуры министерств и агентств» к проектным командам и офисам.



Так, в Ульяновской области создадут бюджетную администрацию, администрацию по борьбе с теневой экономикой и администрацию развития реформ.

Ранее Морозов распорядился создать новое министерство в регионе: Министерство развития международных и межрегиональных связей.