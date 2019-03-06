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В Ульяновской области создадут новую систему государственного управления

19:28, 06.03.2019 1
В Ульяновской области создадут новую систему государственного управления
Фото: kremlin.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о создании новой системы государственного управления в виде администраций по важнейшим направлениям деятельности.

По его словам, исполнительная власть региона «постепенно уходит от устаревшей структуры министерств и агентств» к проектным командам и офисам.

Так, в Ульяновской области создадут бюджетную администрацию, администрацию по борьбе с теневой экономикой и администрацию развития реформ.

Ранее Морозов распорядился создать новое министерство в регионе: Министерство развития международных и межрегиональных связей.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    вместо движения к планированию - разрыв функций сводного управления - пазловая модель, но без завершения... расширение Вселенной в отдельной области... область разорвет.
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