В теле татарстанца с помощью рентгена нашли три мобильных телефона

Фото: УФСИН по РТ

Оптовую поставку мобильников предотвратили сотрудники УФСИН по РТ в исправительной колонии №3 под Казанью. Сразу три сотовых телефона были обнаружены в прямой кишке парня, приехавшего на длительное свидание к осужденному за грабеж брату.

При личном досмотре 18-летнего уроженца Мамадыша у сотрудников колонии сработал металлодетектор, и они приняли решение доставить «железного» гостя в больницу. Там рентген показал — в теле находится минимум один телефон. На деле их там оказалось три — один стандартный и два мини-телефона L8Star, размерами меньше зажигалки, а еще аккумулятор от одного из них.

По результатам проверки на свидание гость не попал, он будет привлечен к административной ответственности, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН по РТ.