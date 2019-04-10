Роман Костомаров: «Мужское одиночное катание — самый престижный и популярный вид у фигуристов»

Гостем студии «Реального времени» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду, многократный чемпион мира, Европы и России Роман Костомаров. По ходу online-конференции он ответил на многие актуальные вопросы из мира фигурного катания.

— Что можете сказать о прокатах Елизаветы Туктамышевой, которая на показательных выступлениях раздевается? Многие считают ее прокат довольно спорным и не совместимым с фигурным катанием…

— Она сняла рубашку — ну какое это раздевание? Мне кажется, такая ерунда серьезно говорить об этом. Ну была у нее под рубашкой другая маечка, и что такого? Ничего особенного в ее прокатах нет, эта тема раздута. Все говорят об этом, а я не понимаю почему говорят.

— Многие ее осуждают…

— Ну не раздевалась бы — осудили бы за то, что не раздевалась. У нас любят обсуждать все, что угодно. Разделась — плохо. Не разделась — тоже плохо. Всегда найдутся недоброжелатели, которые найдут, о чем поговорить.

— Вся эта ситуация подогревает интерес к фигурному катанию?

— Да, а сама Елизавета Туктамышева у всех теперь на слуху. Так, может быть, о ней никто уже и не вспомнил. А сейчас все только о ней и говорят, про ее раздевание.

— В чем проблема мужского одиночного катания? После Евгения Плющенко у России нет достойных одиночников-мужчин…

— Наверное, все новые слабы моральным духом. Кандидаты, безусловно, есть, но они почему-то не могут собрать себя в одно целое. На тренировках многие из них — молодцы. Вроде все делают правильно. Но на соревнованиях они морально не справляются со своими страхами или еще с чем-то.

Конечно, у нас были такие, как Ягудин и Плющенко, которые вывели мужское одиночное катание на другой уровень за счет того, что конкурировали друг с другом. Даже ненавидели друг друга, по-спортивному. Плюс они были, действительно, сильные мужики.

Хотя сейчас у нас есть Александр Самарин, который поехал сейчас на командный чемпионат мира. Вполне вероятно он там себя проявит. На чемпионате Европы он уже был вторым. Он — молодец, но сейчас обойти таких вундеркиндов, которые сейчас есть в Америке и в Японии, будет очень трудно.

— Вы не считаете, что мужскому катанию не хватает престижа? Вокруг него нет такого ажиотажа, как вокруг женского…

— Не соглашусь, мужское одиночное катание всегда было престижно. Это — самый престижный вид из всего, что есть в фигурном катании. Самый популярный, — заявил Костомаров в студии «Реального времени».



Полная версия online-конференции:

