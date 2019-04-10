В Альметьевске система распознавания лиц помогла задержать 11 преступников

С помощью системы распознавания лиц в Альметьевске были задержаны 11 преступников. Об этом сообщили в министерстве информатизации и связи РТ.

Технология анализа видеопотока, тестируемая в городе, помогла сопоставить лица, попавшие в объектив камер, с базой данных лиц преступников.

В результате из 11 выявленных злоумышленников шестеро находились в розыске, в том числе трое в федеральном, а пятеро — совершили административные правонарушения.

Целью «пилота» является повышение безопасности граждан благодаря оперативному задержанию преступников по анализу данных с видеокамер, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее концерн «Калашников» предложил внедрять системы распознавания лиц в жилых комплексах.