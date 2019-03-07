В Уфе 17 апреля планируют открыть 3,5-метровый памятник Тукаю

В апреле 2019 года в Уфе откроют памятник Габдулле Тукаю. Открытие монумента татарскому поэту будет приурочено к Дням Татарстана в Башкортостане.

Постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин рассказал, что памятник установят возле Уфимского государственного татарского театра «Нур». Торжественная церемония открытия запланирована на 17 апреля.

По словам Зинатуллина, памятник отливают в Москве, а его высота составит около 3,5 метра, передает ИА «Татар-информ».

Ранее председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым предложила установить памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю в Челябинске.