SpaceX решила перенести первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Компания SpaceX заявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Ожидается, что запуск состоится 10 апреля. В этот день должны быть более подходящие погодные условия в районе мыса Канаверал (Флорида).

Напомним, ранее американский инженер и предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил на поздравления из России по поводу удачной стыковки корабля Crew Dragon с международной космической станцией, сообщают «Известия». Маск в Twitter написал: «Спасибо за добрые слова!». Так он ответил на сообщение подписчицы, которая оставила следующее сообщение: «Позвольте мне заверить вас, что все космические энтузиасты России рады видеть успешную стыковку и поздравляют вас и всю вашу команду!».



