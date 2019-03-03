Илон Маск по-русски поблагодарил подписчицу, поздравившую со стыковкой Dragon 2 с МКС

Американский инженер и предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил на поздравления из России по поводу удачной стыковки корабля Crew Dragon с международной космической станцией, сообщают «Известия».

Маск в Twitter написал: «Спасибо за добрые слова!» Так он ответил на сообщение подписчицы, которая оставила следующее сообщение: «Позвольте мне заверить вас, что все космические энтузиасты России рады видеть успешную стыковку и поздравляют вас и всю вашу команду!»

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Трансляция велась на сайте SpaceX.