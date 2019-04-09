Госдума РФ одобрила законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова заявила, что инициатива позволит увеличить пенсии ветеранам в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц.



На реализацию законопроекта планируется направить до 0,95 млрд рублей в текущем году, передает «РИА Новости».

Сейчас размер пенсии для бывших военных устанавливается в зависимости от размера оклада по должности и званию. В 2012 году оклад учитывался на 54%. К 2019 году доля увеличилась до 72,23%. В случае принятия законопроекта, начисление пенсий будет вестись с учетом 100% денежного довольствия.



Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий равные условия для получения жилья для бывших участников военных действий.